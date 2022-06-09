Более 30 школ Подмосковья заключат соглашения о партнерстве со школами Донбасса

Документы были подписаны в Красногорске

Более 30 школ Подмосковья заключили соглашения о партнерстве с учебными заведениями Донбасса. Документы были подписаны в четверг в Красногорске в ходе форума "Единое образовательное пространство".

Участие в нём приняли министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министры образования ЛНР и ДНР, а также учителя из народных республик. В рамках сотрудничества планируются обмен опытом, повышение квалификации и переподготовка педагогов, а ещё - обновление материально-технической базы школ.

Российские издательства уже готовы печатать больше учебников с учётом нужд Донбасса. Благодаря объединению образовательных программ выпускники из ЛНР и ДНР смогут поступать в российские вузы.

"С 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам", - заявил Сергей Кравцов.

"Мы прекрасно знаем, как тяжело, как сложно всё на этих территориях. В Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ. Постараемся, чтобы они были и по форме, и по содержанию благодаря учителям готовы 1 сентября", - отметил Андрей Воробьёв.

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