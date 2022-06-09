ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Грузии объяснили, почему не поставляют оружие Украине

16:25
  • четверг
  • 09 июня 2022

Они защищают интересы грузинских граждан

Грузия не намерена передавать оружие Украине. Тбилиси страхует себя от риска нового конфликта, защищая интересы граждан, заявил министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе.

Премьер Грузии пообещал не воевать с Россией
В Тбилиси Украину назвали "заповедником грузинских преступников"

"То, что мы не передаем Украине вооружение, считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта", - сказал министр, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте отозвал украинского посла в Грузии. Как заявили в Киеве - за "неморальную позицию Тбилиси по отношению к санкциям", а также за то, что власти страны препятствуют отправке на Украину грузинских добровольцев. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям, поскольку они больше ударят по самой Грузии, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии Грузии
Военнослужащие армии Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.