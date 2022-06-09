Власти Грузии объяснили, почему не поставляют оружие Украине

Они защищают интересы грузинских граждан

Грузия не намерена передавать оружие Украине. Тбилиси страхует себя от риска нового конфликта, защищая интересы граждан, заявил министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе.

"То, что мы не передаем Украине вооружение, считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта", - сказал министр, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте отозвал украинского посла в Грузии. Как заявили в Киеве - за "неморальную позицию Тбилиси по отношению к санкциям", а также за то, что власти страны препятствуют отправке на Украину грузинских добровольцев. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям, поскольку они больше ударят по самой Грузии, передает ТАСС.

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