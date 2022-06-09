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Собянин рассказал о благоустройстве районов Сокол и Аэропорт

16:58
  • четверг
  • 09 июня 2022

Мэр встретился с жителями районов

В районах Сокол и Аэропорт значительно улучшена транспортная доступность благодаря строительству БКЛ и МЦД. Об этом в четверг рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями. Мэр проинспектировал ряд объектов, которые благоустраиваются в рамках программы "Мой район".

Мэр также сообщил о реконструкции медучреждений столицы. Так, реконструкцию ожидает филиал №2 детской городской поликлиники №39. Кроме того, в ближайшее время будет открыт новый корпус школы в Малом Песчаном переулке.

Со своей стороны генеральный директор ООО Медиахолдинг "Культура нации" Марина Забелина поблагодарила мэра за деликатный подход к благоустройству.

"Мы так и стараемся делать: все градостроительные, градообразующие здания сохраняем, памятники сохраняем - огромный объем реставрации", - отметил Собянин.

Мэр также рассказал о развитии технопарков в столице. "Вместе с университетами создаем детские технопарки, куда дети могут прийти и самыми лучшими компаниями нашей страны, университетами получить навыки инновационной работы", - сказал он.

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