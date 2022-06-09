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Авиакомпании России запускают прямые рейсы на озеро Иссык-Куль

17:57
  • четверг
  • 09 июня 2022

Популярность киргизского курорта у россиян выросла

Прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль запускают российские авиакомпании. Первые самолеты по новому маршруту полетят 10 июня. Как сообщили в МИД Киргизии, с пятницы регулярные рейсы в село Тамчы из Москвы начнут выполнять "Уральские авиалинии", а с 16 июня - самолеты "Аэрофлота".

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"Уральские авиалинии" запланировали еще два рейса из Екатеринбурга и один — из Санкт-Петербурга. А "S7 Airlines" готовится с 19 июня перевозить пассажиров на Иссык-Куль из Новосибирска.

В дипведомстве напомнили, что виза для поездок граждан Росии в Киргизию не нужна, визит возможен даже по российскому паспорту. Интерес к турам в республику, в том числе на знаменитое озеро Иссык-Куль, у россиян растет. Этому способствовало снятие ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между двумя странами, введенное ранее из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

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