"ЕР": Расширение списка военных для внеочередного получения жилья имеет высокую социальную значимость

Вносимые изменения регулируют многие вопросы в области жилищного обеспечения военнослужащих

Расширение списка военных для внеочередного получения жилья имеет большое значение для самих военнослужащих и их семей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя соответствующий закон.

"Вносимые изменения регулируют также и иные вопросы в области жилищного обеспечения военнослужащих. В частности, уточняют и совершенствуют систему предоставления специализированного жилья, а также компенсации за наем (поднаем) жилых помещений", - приводит слова парламентария пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

Данным законом уравниваются с другими военнослужащими военные, заключившие контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года.

"При увольнении они не имеют право получить жилье по избранному месту жительства. Предлагается данное неравенство в праве на получение жилья по избранному месту жительства устранить", - сообщил депутат.

Законом распространяется право на внеочередное жилищное обеспечение на военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы по состоянию здоровья.

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