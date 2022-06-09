Суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни

Осуждены двое британцев и марокканец

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим Признаны виновными Верховным судом Донецкой народной республики. Они принимали участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

"По результатам анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины Аслина Эйдена, Пиннера Шона и Саадуна Брагима", - приводит выдержку из приговора агентство ТАСС.

Решением судей Эйден, Пиннер и Брагим приговорены с высшей мере наказания – смертной казни.

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