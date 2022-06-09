Путин: Россию невозможно обнести забором

Экономика страны будет открытой

Россия не будет повторять ошибки прошлого, экономика страны будет открытой. Попытки других государств обнести Россию забором обречены на провал, убежден Владимир Путин.

"Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить", - сказал глава государства на встрече с молодыми предпринимателями.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых, базовых условий для развития страны является консолидация общества для решения общенациональных задач. Надо опираться на базовые ценности национальных культур народов России, без этого все развалится, приводит слова российского лидера ТАСС.

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