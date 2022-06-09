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Названы атакующие Россию 22 хакерские группировки

18:28
  • четверг
  • 09 июня 2022

В их числе – хакеры из США, Украины и Грузии

Более двух десятков хакерских группировок задействованы в кибератаках против России. Наиболее активны хакеры из США, Украины и Грузии, заявили в российском МИД.

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"Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные - IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)", - заявил директор Департамента международной информационной безопасности внешнеполитического ведомства Андрей Крутских.

Крутских уточнил, что общее число "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии и стран ЕС превышало 65 тысяч. Они участвовали в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, в том числе на видеохостинг Rutube, передает ТАСС.

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