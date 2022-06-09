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Зеленский ввел санкции против высших должностных лиц России

18:49
  • четверг
  • 09 июня 2022

В черном списке, в частности, Дмитрий Песков и Михаил Мишустин

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении высших должностных лиц России. В составленный украинским лидером черный список, в частности, попал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

Кроме Дмитрия Пескова, в список попали премьер-министр России Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова. Зеленский ввел санкции и против министра обороны России Сергея Шойгу, передает ТАСС.

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