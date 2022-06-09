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Число пострадавших в аварии автобуса в Сочи превысило 15

19:24
  • четверг
  • 09 июня 2022

Данные уточняются

Более 15 человек пострадали в результате столкновения экскурсионного автобуса с грузовиком в Сочи. Точное число раненых уточняется, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

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"Всего пострадавших 15-20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека с переломами", - заявили в пресс-службе ведомства.

Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком в горном кластере Сочи, на автодороге Сочи - Красная Поляна. В автобусе, кроме водителя, находились экскурсовод и 30 туристов, среди которых шестеро детей. По данным РИА Новости, дети не пострадали.

Четверо туристов попали в больницу с переломами. Состояние госпитализированных - средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно. По предварительной версии, виновник ДТП - водитель грузовика.

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