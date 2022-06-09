Лидерство в технологиях: Путин встретился с молодыми предпринимателями

Высказался глава государства и по актуальной повестке

Чтобы претендовать на лидерство, надо обеспечить свой суверенитет. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Речь в ходе беседы как раз и шла о том, как добиться лидерства в науке и технологиях и тем самым улучшить жизнь россиян.

На этой встрече с президентом - сплошь молодые лица. Без преувеличения, будущее России: предприниматели, инженеры, ученые. Для демонстрации их достижений в том числе и воссоздавали знаменитое ВДНХ.

"Вы люди молодые, но, наверное, многие знаете, что из такой площадки демонстрации достижений Советского Союза она превратилась в какую-то помойку и рынок, и постепенно-постепенно, по мере того, как ситуация в стране менялась, менялась и ВДНХ. И теперь здесь мы тоже возрождаем те принципы, на которых эта выставка была основана, что даёт возможность вам и таким, как вы, – людям молодым, красивым, симпатичным, умным, креативным и устремлённым в будущее – демонстрировать свои достижения", - сказал Путин.

Теперь ВДНХ - это своего рода символ новой России, где много молодых и талантливых людей. И государство должно им помочь раскрыться. Создать условия для работы, по возможности не мешая творить.

"Не я хотел бы на вас рассчитывать. На таких молодых, энергичных, нацеленных на успех людей рассчитывает Россия. В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений. А мы суверенная страна, мы должны быть устремлены в будущее", - заявил Путин.

Учитывая обстановку, понятно, что без обсуждения геополитики эта беседа тоже не обходится. Мир стремительно меняется. Происходит очередной виток его трансформации. И в этих условия, подчеркнул Путин, важно сохранять суверенитет. Без этой составляющий у государства попросту нет будущего.

"Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Не бывает промежуточных состояний. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии ни называть. Сейчас не буду приводить примеры, чтобы никого не обижать, но, если страна не в состоянии принимать суверенных решений, это уже колония. А колонии исторических перспектив не имеют. Шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе – а она была всегда – нет. Это не то, что мы сейчас смотрим, что происходит вокруг нас и рот открыли – ах! Ничего себе – да так всегда было! И всегда Россия оставалась на острие происходящих событий. Да, были эпохи, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, сосредоточиться и идти вперед", - рассказал Путин.

И вот сейчас настал именно этот момент. Однако России всячески пытаются помешать. Разного рода ограничения и санкции, говорит президент, как раз и вводятся для того, чтобы сдержать развитие нашей страны. Пока, правда, не выходит. Иногда даже складывается впечатление, что те, кто ввел экономические рестрикции против России, в итоге наказали сами себя.

"Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения - цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители - опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем! Мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных. До всех сегодняшних событий, это они сами сделали все эти ошибки", - отметил Путин.

При этом Путин ещё раз подчеркнул, что Россия ни от кого закрываться не собирается. "Не было у нас закрытой экономики, то есть была в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес, мы же создали своим руками, а мы сейчас не собираемся это делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономка будет открытой, кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация у них будет только усугубляться. Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить", - заявил Путин.

Россия останется открытым, демократическим и суверенным государством, подчеркнул президент. А те проблемы, что сейчас существуют, будут решены. Для этого у России есть все возможности, ресурсы, а главное - масса талантливой молодежи, которую страна, безусловно, поддержит.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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