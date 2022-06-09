Проходящий в США Саммит Америк назвали провальным

Множество стран не приняли участие в мероприятии

МИД Кубы назвал провальным Саммит Америк, проходящий сейчас в Лос-Анджелесе. Решением властей США представители Острова свободы, а также Венесуэлы и Никарагуа были исключены из участия во встрече глав американских государств. Это повлекло за собой бойкот мероприятия Мексикой. Отсутствуют также лидеры так называемого "Северного треугольника" - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Это сильно затрудняет принятие работающих решений по ключевому вопросу встречи - незаконной миграции.

Участие Джо Байдена в 9-м Саммите Америк не задалось с самого начала. Ещё на трапе перед вылетом в Лос-Анджелес глава Белого дома едва не повторил трюк с падением. Преодолев несколько ступеней, президент оступился, но всё же сумел удержать равновесие. В Калифорнии первое лицо государства поджидал другой неприятный сюрприз. Приветственную речь хозяина саммита прервали выкрики из зала. Спустя минуту сотрудники службы безопасности вывели протестующих. Сам президент, очевидно, привыкший к подобным провокациям, лишь широко улыбнулся.

Выступление Байдена заняло в общей сложности 13 минут. За это время президент обозначил ключевые сферы сотрудничества стран западного полушария. Одна из таких - наращивание объёмов производства продуктов питания и удобрений. США пока слишком зависят от импорта продукции для сельского хозяйства. Ранее Вашингтону даже пришлось вывести из-под санкций российские удобрения.

"В следующие несколько дней мы представим еще одну новую инициативу, задуманную вместе со многими вашими странами. Она включает сотрудничество США, Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики, крупнейшими производителями продовольствия в западном полушарии, для наращивания выпуска продовольствия на экспорт и удобрений", - заявил Байден.

Другими важными темами для обсуждения, по мнению Байдена, должны стать климатический кризис и вопрос миграции. Который в эти дни стоит особенно остро. В преддверии саммита от южных границ Мексики двинулся крупнейший за всю историю караван беженцев. Американские пункты пропуска готовятся штурмовать почти 10 тысяч человек. По словам организаторов пешей колонны, цель акции - обеспечить безбедное будущее своим детям.

Тем временем в Лос-Анджелесе активисты по защите прав мигрантов старались в буквальном смысле докричаться до участников саммита. Собравшиеся требовали обеспечить нелегалам равные с американцами права и предоставить работу.

Решать проблемы, по мнению американского президента, необходимо сообща. В этом году на саммит Америк прибыли главы государств и правительств 31 страны. Список приглашенных участников администрация Байдена согласовывала несколько недель. В итоге представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа решили не звать. На вопрос "почему", пресс-секретарь Белого дома ответила резкой формулировкой: мол, "диктаторов приглашать не стоит". Возмущенная таким избирательным гостеприимством американка решила выразить протест Байдену лично. Женщина с мегафоном в руках бросилась в сторону американского кортежа. Однако силовики очень быстро задержали нарушительницу и повалили на землю.

А вот президенты Бразилии и Мексики сами отказались от участия в саммите. Журналисты "Нью-Йорк Таймс" расценили это как явный жест пренебрежения и "унизительный удар" по репутации Байдена. Который, впрочем, стоило ожидать. По словам экспертов, большинство американских стран не готовы следовать в фарватере политики Вашингтона.

"Доктрина Монро давно устарела. Латинская Америка сильно изменилась. Она требует к себе уважения и способна идти собственным путем, а не подчиняться. Именно это - подчинить, подавить - пытаются сделать Соединенные Штаты. Латиноамериканские же страны хотят раз и навсегда покончить с так называемой "американской исключительностью", - отметил политический аналитик Хулио Яо.

Пытаясь играть роль гегемона, Америка при этом сама погрязла в проблемах. Выступая на вечернем комедийном шоу, Джо Байден не стал отшучиваться: назвал нынешний уровень инфляции проклятием своей страны. А сенатор от Луизианы и вовсе предложил радикальный метод решения проблемы.

Закрытие саммита Америк состоится уже в пятницу.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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