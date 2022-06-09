В Москве обсудили вопросы продовольственной безопасности

Состоялось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай"

Риск глобального продовольственного кризиса стал главной темой сегодняшнего заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Полномасштабная экономическая и санкционная война Запада против нашей страны привела к закрытию воздушного пространства и портов Европы для российских самолётов и кораблей. Что уже привело к перебоям в поставках базовых сельскохозяйственных продуктов. В первую очередь, подсолнечного масла и зерна. И теперь европейские политики пытаются возложить ответственность за ухудшение ситуации на Россию.

Участники заседания в Москве обсудили наиболее острые вопросы продовольственной безопасности. В том числе, как мировое сообщество справится с угрозой, можно ли не допустить голода, а также - какие страны могут пострадать сильнее всего?

"Это какая-то такая вялотекущая мировая, если хотите, гражданская война, в которой линия разлома проходит не только между странами, но и посреди многих стран. Посреди обществ. Это создаёт колоссальный вызов для всех и колоссальную проблему. Отчасти одна из причин всего происходящего в том, что взаимозависимость человечества растёт, а возможности регулировать эту взаимозависимость - они крайне невелики. И в связи с этим, конечно, могут быть самые удивительные последствия, самые сложные, самые тяжёлые", - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"