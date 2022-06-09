Зеленский ввел санкции против Путина и российских вузов

Президенту России запретили въезд на Украину

Владимир Зеленский включил в свой санкционный список президента России. В отношении Владимира Путина вводятся санкции, имя российского лидера включено в черный список Киева. В том же перечне, как стало известно ранее – премьер-министр и его заместители, а также пресс-секретарь главы российского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в указе, подписанном Зеленским 9 июня.

Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Они включают в себя отказ в выдаче визы, запрет на въезд на украинскую территорию, блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Также Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов. В их числе - МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ. Предусматривается прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, передает РИА Новости.

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