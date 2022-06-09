Стаханов приходит в себя после сильного обстрела со стороны ВСУ

Снаряды рвались во многих городах

Населенные пункты Донбасса в четверг вновь подверглись ожесточенным обстрелам со стороны ВСУ. Снаряды рвались в 15 городах и поселках народных республик. За сутки националисты нанесли по жилым кварталам около 300 ударов тяжелой артиллерией и систем залпового огня. В Донецке в результате атаки погибли 3 человека. Поистине чудовищные потери - в городе Стаханов.

Это кадры из Стаханова, который в четверг подвергся самому сильному обстрелу ВСУ, начиная с 2014 года. Погибли 13 мирных жителей. Ещё шесть человек в больнице.

Один из снарядов точно попал в квартиру на третьем этаже. Женщина, которая жила там, погибла. Восемь квартир полностью уничтожено - это два этажа. И всё это результат использования реактивной системы залпового огня "Ураган". Которую применили вооруженные силы Украины.

Били украинские боевики хаотично по всему городу. Выпущено от 16 до 20 снарядов РСЗО. На одном из перекрёстков теперь воронка глубиной с человеческий рост. Фактически полностью уничтожен городской стадион "Победа" и крытый спортивный зал. Совсем недавно эти помещения были отремонтированы. Там занимались дети.

"Пострадали социальные объекты. Школы. Больницы. Педколледж. Медколледж. Общежитие техникума, где у нас беженцы находятся. Нам очень жаль, что украинские войска, отступая в агонии, пытаются убить как можно больше мирных граждан, и разрушить как можно больше домов и социальных объектов на территории Донбасса", - рассказал глава администрации Стаханова Сергей Желваков.

Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы пострадавших многоэтажек и разрушенных частных домов.

За совершенные военные преступления националистам рано или поздно отвечать придется. Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух пленных британцев и подданного королевства Марокко, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Обвиняемые могут обжаловать приговор в течение месяца. Эйден Айслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун признали себя виновными по всем пунктам. Более того, один из британцев - Пиннер - признан террористом у себя на родине.

Российские вооруженные силы продолжают выдавливать ВСУ за пределы Донбасса. Инженерные подразделения уже приступили к разминированию национального парка Святые горы под Святогорском. В ДНР сбит украинский Су-25. Ракетными войсками и артиллерией уничтожено более 300 огневых позиций и районов скопления сил ВСУ.

Удары наносятся и по тому самому оружию, которым националистов снабжает запад. Ради этого бывшая уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова экспромтом рассказывала в парламентах европейских стран, как российские солдаты насилуют женщин и даже детей. Вот только ни одного доказательства нет, это признали и в Киеве. Денисову сняли с должности омбудсмена - теперь она пытается оправдаться: "Может, я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию".

По этим кадрам можно на деле увидеть, как российские военные относятся к гражданскому населению. Аэромобильный госпиталь Воздушно-десантных войск в Луганской народной республике оказывает помощь всем, кому это необходимо. В арсенале - современное оборудование, в том числе операционные, оборудование для микрохирургии, рентген, УЗИ и собственная лаборатория. При необходимости пациентов транспортируют на вертолетах - это самая скорая помощь, которая только возможна.

Врачи и медсестры этого госпиталя уже побывали в самых жарких точках спецоперации на Украине. Стояли и под Гостомелем. И в Изюме. На счету каждого - десятки спасенных жизней.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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