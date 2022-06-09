Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии

Военные выполняли тренировочное задание на конвертоплане

Командование корпуса морской пехоты США подтвердило гибель пяти военнослужащих в Калифорнии. Конвертоплан разбился накануне в пустынной местности на территории штата.

"Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев... в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - приводит сообщение командования РИА Новости.

Идет расследование причин катастрофы. Ранее сообщалось, что на борту были ядерные материалы, однако позже военные эту информацию опровергли.

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