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Мишустин обсудил новые меры поддержки граждан и бизнеса

22:36
  • четверг
  • 09 июня 2022

Среди прочего, речь шла о развитии инфраструктуры

В России скрининг новорожденных будет расширен до 36 редких заболеваний. На проведение исследований выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Речь шла о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, а также о развитии инфраструктуры во всех регионах страны. В том числе о расширении федеральных трасс М-1 "Беларусь" и М-4 "Дон" - на их реконструкцию направят дополнительно 18,5 миллиарда рублей, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, расширят и объем программы льготного кредитования - как сообщил Михаил Мишустин, получать займы владельцам малого и среднего бизнеса станет проще.

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