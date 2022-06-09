Мишустин обсудил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Среди прочего, речь шла о развитии инфраструктуры

В России скрининг новорожденных будет расширен до 36 редких заболеваний. На проведение исследований выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Речь шла о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, а также о развитии инфраструктуры во всех регионах страны. В том числе о расширении федеральных трасс М-1 "Беларусь" и М-4 "Дон" - на их реконструкцию направят дополнительно 18,5 миллиарда рублей, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, расширят и объем программы льготного кредитования - как сообщил Михаил Мишустин, получать займы владельцам малого и среднего бизнеса станет проще.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"