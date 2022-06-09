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США призвали Индию не закупать слишком много нефти у России

20:59
  • четверг
  • 09 июня 2022

И не пользоваться "страданиями американских потребителей"

Индии при заключении нефтяных контрактов с Россией надо торговаться – и не слишком увеличивать объемы закупок. А они возросли за последнее время со 100 до 800 тысяч баррелей в сутки, сообщил старший советник госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

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По словам Хокстина, он сам участвует в переговорах с индийской стороной, они проходят трудно. Вашингтону пока не удается уговорить Нью-Дели сократить закупки у России. На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США советник рассказал, как он формулирует свою просьбу.

"Во-первых, не закупайте слишком много, и действуйте так, чтобы это не выглядело, как если бы вы пользовались страданиями европейских и американских потребителей. И, во-вторых, приложите усилия к тому, чтобы хорошо вести переговоры", - повторил свой призыв к индийской стороне Хокстин.

Советник уверен, что у Нью-Дели в нынешней ситуации есть определенное преимущество. По его мнению, если Индия не купит нефть у России, то Москве больше некому будет ее продать, передает ТАСС.

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