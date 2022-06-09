Спасатели эвакуировали около 200 пассажиров загоревшегося самолета в Сочи

Пострадавших нет

Возгорание на борту самолета, прибывшего в аэропорт Сочи из Казани, ликвидировано. Более 190 пассажиров рейса эвакуированы, сообщили в экстренных службах.

"Всего на борту самолета авиакомпании Nordwind, прибывшего из Казани, где произошло возгорание, находился 191 человек. Все эвакуированы, пострадавших нет", - сказал источник агентства ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время посадки в аэропорту Сочи у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Огонь оперативно потушили, аэропорт работает в штатном режиме.

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