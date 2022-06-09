Украинские боевики заминировали цистерны с ядохимикатами в Авдеевке

Киев намерен обвинить ВС России в использовании химоружия

Новую провокацию с целью обвинения России в использовании химоружие готовят украинские националисты. Они заминировали емкости с токсичными веществами на территории коксохимического завода в Авдеевке, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России", - приводит слова Мизинцева ТАСС.

По словам генерала, образовавшимся ядовитым облаком боевики рассчитывают задержать наступление российских подразделений. А впоследствии украинская сторона планирует обвинить ВС России в применении химического оружия.

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