ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские боевики заминировали цистерны с ядохимикатами в Авдеевке

21:54
  • четверг
  • 09 июня 2022

Киев намерен обвинить ВС России в использовании химоружия

Новую провокацию с целью обвинения России в использовании химоружие готовят украинские националисты. Они заминировали емкости с токсичными веществами на территории коксохимического завода в Авдеевке, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"
Минобороны сообщило о новых героях спецоперации

"В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России", - приводит слова Мизинцева ТАСС.

По словам генерала, образовавшимся ядовитым облаком боевики рассчитывают задержать наступление российских подразделений. А впоследствии украинская сторона планирует обвинить ВС России в применении химического оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.