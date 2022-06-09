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Путин поручил организовать в России международные спортивные турниры

22:17
  • четверг
  • 09 июня 2022

Решение принято по итогам заседания совета по физкультуре и спорту

Коммерчески привлекательные спортивные турниры с участием иностранных спортсменов и команд будут организованы в России. Такое поручение дал правительству президент Владимир Путин.

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"Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов (команд)", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмин должен определить объем и источники финансирования таких соревнований. Предусмотрены и денежные вознаграждения участникам турниров. Документ составлен по итогам апрельского заседания президентского совета по физкультуре и спорту. Доклада о выполнении президент ожидает к 30 июня.

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