Байден рассказал о преимуществах Западного полушария

Оно самое демократичное

Западное полушарие в ближайшее десятилетие имеет все шансы стать самым демократичным полушарием. Уже сейчас оно опережает все остальные полушария по числу демократий, заявил президент США Джо Байден.

"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире. У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", - сказал американский лидер, выступая на саммите Америк.

В начале выступления президента США пытались прервать протестующие. Когда Байден начал речь, из зала раздались выкрики. Что именно кричала несогласная с политикой Белого дома девушка, осталось неизвестным, охрана сразу вывела ее из зала, передает РИА Новости.

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