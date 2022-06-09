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Байден рассказал о преимуществах Западного полушария

22:30
  • четверг
  • 09 июня 2022

Оно самое демократичное

Западное полушарие в ближайшее десятилетие имеет все шансы стать самым демократичным полушарием. Уже сейчас оно опережает все остальные полушария по числу демократий, заявил президент США Джо Байден.

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"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире. У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", - сказал американский лидер, выступая на саммите Америк.

В начале выступления президента США пытались прервать протестующие. Когда Байден начал речь, из зала раздались выкрики. Что именно кричала несогласная с политикой Белого дома девушка, осталось неизвестным, охрана сразу вывела ее из зала, передает РИА Новости.

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