ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония запретила экспортировать в Россию грузовики и бульдозеры

09:02
  • пятница
  • 10 июня 2022

Ограничения начнут действовать с 17 июня

Япония в рамках нового пакета антироссийский санкций запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Россия приостановила действие соглашения с Японией о морском промысле

Хагиуда уточнил, что соответствующее решение было принято кабинетом министров Японии 7 июня, а запрет на экспорт этих видов товаров вступит в силу 17 июня.

В список запрещенного экспорта вошли некоторые виды древесины, комплектующие и запасные части для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, насосы, турбины, оборудование для печати, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы, сообщает ТАСС.

С 20 мая Япония расширила список запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий. Речь, в частности, идет о 3D-принтерах, оборудовании для квантовых вычислений, электронных и атомно-силовых микроскопах. Всего в документе содержится 14 наименований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бульдозер
Бульдозер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.