Япония запретила экспортировать в Россию грузовики и бульдозеры

Ограничения начнут действовать с 17 июня

Япония в рамках нового пакета антироссийский санкций запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Хагиуда уточнил, что соответствующее решение было принято кабинетом министров Японии 7 июня, а запрет на экспорт этих видов товаров вступит в силу 17 июня.

В список запрещенного экспорта вошли некоторые виды древесины, комплектующие и запасные части для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, насосы, турбины, оборудование для печати, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы, сообщает ТАСС.

С 20 мая Япония расширила список запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий. Речь, в частности, идет о 3D-принтерах, оборудовании для квантовых вычислений, электронных и атомно-силовых микроскопах. Всего в документе содержится 14 наименований.

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