В Киеве рассказали о потерях до 200 военных в день

Ранее украинские власти говорили о потерях до 100 человек в день

Украина ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По словам чиновника, одна из главных причин таких потерь — отсутствие паритета между возможностями российских и украинских войск.

Подоляк заявил, что Киеву необходимо получить от Запада сотни артиллерийских систем, в том числе до 300 реактивных систем залпового огня, сообщает ТАСС.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными в ходе российской спецоперации по защите республик Донбасса.

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