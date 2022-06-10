Первый автомост между Россией и Китаем открыли в Благовещенске

Грузовое движение по мосту уже началось

Грузовое движение по автодорожному международному мосту через Амур, соединяющему Россию и Китай, открыли в пятницу, 10 июня. Из Благовещенска в Хэйхэ отправились восемь российских тягачей.

В церемонии запуска грузового движения по мосту в формате видеосвязи приняли участие заместитель главы российского правительства, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр транспорта России Виталий Савельев, заместитель премьера госсовета Китая Ху Чуньхуа.

По словам Савельева, запуск движения по мосту позволит нарастить объем грузооборота между Россией и Китаем до 1 млн т в год, а в перспективе пункты пропуска смогут обеспечить обработку до 4 млн т грузов и 2 млн пассажиров ежегодно.

Сроки открытия пассажирского движения зависят от ситуации с коронавирусной инфекцией в Китае, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее в Москве прошла конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященная укреплению взаимных связей Москвы и Пекина в условиях западных санкций. Участники конференции отметили, что Россию и Китай ждет серьезная трансформация экономического сотрудничества.

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