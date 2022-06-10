Bloomberg: Дания и Нидерланды против статуса кандидата в ЕС для Украины

В этих странах считают, что Украина не соответствует критериям

Не все члены Евросоюза поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на вступление в интеграционное объединение. Как рассказали осведомленные источники, против выступают власти Дании и Нидерландов.

По информации агентства Bloomberg, Копенгаген направил дипломатическую ноту с заявлением, что Украина "недостаточно соответствует критериям" на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

В частности, в Дании отмечают проблемы Украины со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, с верховенством закона, соблюдением прав человека, уважением и защитой различных меньшинств.

Киеву необходимо "улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса в этих областях, считают авторы ноты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина "де-факто уже стала частью Европейского Союза". По его словам, Киев и Брюссель уже сотрудничают как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству.

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