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Bloomberg: Дания и Нидерланды против статуса кандидата в ЕС для Украины

10:04
  • пятница
  • 10 июня 2022

В этих странах считают, что Украина не соответствует критериям

Не все члены Евросоюза поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на вступление в интеграционное объединение. Как рассказали осведомленные источники, против выступают власти Дании и Нидерландов.
Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

По информации агентства Bloomberg, Копенгаген направил дипломатическую ноту с заявлением, что Украина "недостаточно соответствует критериям" на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

В частности, в Дании отмечают проблемы Украины со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, с верховенством закона, соблюдением прав человека, уважением и защитой различных меньшинств.

Киеву необходимо "улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса в этих областях, считают авторы ноты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина "де-факто уже стала частью Европейского Союза". По его словам, Киев и Брюссель уже сотрудничают как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству.

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