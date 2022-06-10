Минфин США предложил создать коалицию по введению санкций против России

Так будет проще вводить рестрикции, считают в ведомстве

Введение против России санкций "большой группой стран" повысило бы эффективность ограничительных мер. Такое мнение в четверг, 9 июня, высказала министр финансов США Дженет Йеллен.

Со словам главы американского минфина, "нужна довольно большая группа стран, которые согласились бы ввести санкции против России", чтобы добиться повышения вводимых ограничительных мер.

При этом Йеллен не уточнила, кто мог бы войти в такое объединение и как были бы оформлены их взаимоотношения, сообщает The New York Times.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не удивлена новым санкциям, введенным Соединенными Штатами в отношении России, однако эти меры только усугубят экономическую ситуацию в мире, в том числе в сфере продовольственного обеспечения. Дипломат назвал новые рестрикции "очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона".

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