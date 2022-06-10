Профессор ВШЭ рассказал о работе Китая в Латинской Америке

Социалистические идеи, несмотря на смену режимов в регионе, очень сильны, и китайцы это активно используют, указал Сергей Лузянин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили активную работу Китая на латиноамериканском направлении. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор кафедры востоковедения МГИМО, профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Китай демонтирует классическую Доктрину Монро… Левые, социалистические идеи, несмотря на смену режимов и лидеров в Латинской Америке, они там есть, они очень сильны. И китайцы это активно используют", - сказал эксперт.

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