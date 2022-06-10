"Подорвал иммунитет на русофобии": заболевшего генсека НАТО поймали на лжи

Как лишай Йенса Столтенберга, альянс опоясывает Россию

Не русские ракеты и не происки Китая. Опоясывающий лишай спутал карты НАТО. У одного из главных борцов с Россией напасти второй месяц. В мае у генсека альянса Йенса Столтенберга диагностировали ковид. Теперь - опоясывающий лишай. Все планы коту под хвост. Говорят, последствия вируса. Странно, что не русские наслали порчу.

- Это не заболевание - это проклятье и порча! - Само собой, если у них в Европе указание - мыться только раз в неделю, и то не все места, а унитаз смывать раз в три дня.

Опоясывающий лишай – заболевание вирусное. Злобные критики увидели в этом символические параллели. НАТО, как вирус, заразило всю Европу, и вот до генсека настоящая хворь добралась. Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в четверг, потом были запланированы дружеские посиделки Румынии, Польши и Венгрии в Бухаресте. 3 июня Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом, получил ценные указания. Не передал ли он вирус и американскому лидеру, у которого своих недугов – медицинская карта в нескольких томах.

В интернете комментаторы издеваются:

- Подорвал иммунитет на русофобии, и вот результат.

Вирус русофобии у Генсека Столтенберга – давний недуг.

- Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сферы интересов!

Вот это номер! У всех сферы интересов есть, в том числе у США и Европы на Украине. А России не положено. Хотя нам еще в 90-е обещали учитывать и уважать наши интересы. И что НАТО на Восток не продвинется ни на дюйм тоже обещали. У Столтенберга спросили недавно, почему вы Россию во всем обвиняете, а сами обещания не держите: "Это просто неправда. Такое обещание никогда не давали русским".

И тут немецкий Spiegel выдает обнаруженный секретный документ 1991 года, в котором четко подтверждается – обещали. И очень конкретно. Слова представителя германского МИД. "Мы четко объяснили: НАТО не будет расширено на другой берег Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим восточноевропейским странам членство в НАТО", - цитируют журналисты Юргена Хробога, представителя МИД ФРГ.

Может быть, у Столтенберга не только лишай, а что-то с мыслями? Но врать-то зачем? С 1991 года в НАТО приняли Болгарию, Словению, Словакию, Польшу, Литву, Эстонию, Румынию, Венгрию, Чехию, Латвию. С Украиной похожая история. Как лишай Столтенберга, альянс опоясывает Россию, свежие кандидаты – Швеция и Финляндия. Конечно, это всё из дружеских побуждений, ради продолжения диалога с Россией, которой не положено иметь своих интересов и сфер влияния. А по Европе уже растекается обезьянья оспа. Наверное, тоже Россия виновата. И желаем здоровья Столтенбергу. У которого в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"