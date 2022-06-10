В Астрахани наградили участников спецоперации

Военным вручили медали и ордена

В Астрахань вернулись сотрудники Росгвардии, которые участвовали в специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Бойцы выполняли задачи по охране порядка и обеспечению безопасности на освобожденных территориях. Подразделения ОМОНа также разминировали гражданские объекты. Из незаконного оборота изъято более 100 единиц стрелкового оружия, 30 тысяч боеприпасов, обезврежены десятки снарядов, сотни мин и более тысячи бутылок с зажигательной смесью.

Торжественная встреча личного состава прошла у стен Астраханского кремля. За мужество и самоотверженность сотрудникам спецподразделений вручили медали "За отвагу" и ордена "За заслуги перед отечеством" 2-й степени. А после официальной части росгвардейцев ждала теплая встреча с родными.

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