Минобороны России рассказало о мужестве участников спецоперации

Вячеслав Калачев, Дмитрий Акулинин и Олег Васильев повели себя как герои

Минобороны рассказало о подвигах военных, которые сейчас находятся в зоне спецоперации по защите Донбасса. Старший прапорщик Вячеслав Калачёв со своим подразделением сумел под миномётным огнем противника восстановить поврежденные снарядами линии связи. Это позволило передать в штаб координаты позиций националистов, а затем уничтожить их ударами с вертолётов.

Рядовой Дмитрий Акулинин обнаружил хорошо замаскированную группу радикалов численностью до 20 человек. Десантник первым вступил в бой, сразу ликвидировав пулеметчика и гранатометчика. И даже получив ранение, продолжал вести огонь, пока все боевики не были уничтожены.

Автомобиль сержанта Олега Васильева в составе нашей колонны вез топливо на передовую и подвергся атаке неприятеля. Васильев смог вывести машину из-под огня, что позволило избежать потерь личного состава и техники. С начала спецоперации Олег перевез более 150 тонн топлива.

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