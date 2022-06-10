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В Конгрессе начались открытые слушания по штурму Капитолия

08:30
  • пятница
  • 10 июня 2022

Гражданам США представят краткое изложение предварительных итогов многомесячного расследования

Первые открытые слушания по штурму Капитолия сегодня начались в американском Конгрессе. Спецкомитет нижней палаты парламента намерен представить гражданам США краткое изложение предварительных итогов многомесячного расследования.

Глава комитета демократ Бенни Томпсон не преминул напомнить - в центре данного заговора находится бывший президент США Дональд Трамп. Конгрессмены намерены доказать, что именно он координировал планы по отмене результатов президентских выборов и передаче власти нынешнему президенту Джо Байдену.

В Конгрессе уже начали выступать свидетели, а в качестве доказательств впервые обнародовано видео с места событий. В результате пять человек погибли, сотни пострадали, в том числе и 140 стражей порядка. На данный момент обвинения предъявлены более чем 800 участникам штурма, свыше половины из них виновными себя не признали.

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