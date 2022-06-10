ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники спецоперации вернулись в строй после курса реабилитации

10:00
  • пятница
  • 10 июня 2022

Военнослужащие сами решили отправиться обратно

После лечения - снова в строй. В свои подразделения возвращаются бойцы Центрального военного округа, получившие ранения во время спецоперации.

Военнослужащие прошли полный курс реабилитации в госпиталях и санаториях Минобороны и сами решили отправиться обратно - бороться с националистами и защищать мирных граждан. Перед поездкой - занятия по тактической подготовке, проверка вооружения и амуниции.

"Я получил контузию, ушибы спины. После чего я попал в госпиталь, продолжил лечение. Потом был отправлен на реабилитацию. По окончанию прохождения реабилитации принял решение вернуться, так как мои ребята здесь, и я не мог просто находиться там", - заявил командир отделения спецназа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.