Участники спецоперации вернулись в строй после курса реабилитации

Военнослужащие сами решили отправиться обратно

После лечения - снова в строй. В свои подразделения возвращаются бойцы Центрального военного округа, получившие ранения во время спецоперации.

Военнослужащие прошли полный курс реабилитации в госпиталях и санаториях Минобороны и сами решили отправиться обратно - бороться с националистами и защищать мирных граждан. Перед поездкой - занятия по тактической подготовке, проверка вооружения и амуниции.

"Я получил контузию, ушибы спины. После чего я попал в госпиталь, продолжил лечение. Потом был отправлен на реабилитацию. По окончанию прохождения реабилитации принял решение вернуться, так как мои ребята здесь, и я не мог просто находиться там", - заявил командир отделения спецназа.

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