Собянин рассказал о легкой промышленности Москвы

В столице работает 211 предприятий легкой промышленности

Работники легкой промышленности 12 июня отметят свой профессиональный праздник, он имеет непосредственное отношение к Москве. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как напомнил градоначальник, в Москве работает 211 предприятий легкой промышленности, на которых занято почти 19 тысяч человек. Среди них – исторические фабрики вроде "Парижской коммуны" и новые мастерские, с полным правом относящиеся к модной отрасли креативной индустрии.

В 2021 году объемы производства одежды и изделий из кожи увеличились на 120%, а выпуск текстильных изделий вырос в разы, составив рекордные 240%. Компании вложили в обновление оборудования 1,54 млрд рублей инвестиций и уплатили в бюджет города 1,4 млрд рублей налогов.

В период, когда на Россию обрушилось беспрецедентное санкционное давление, собственная легкая промышленность – это еще один фактор стабильности и дальнейшего развития экономики Москвы, подчеркнул Собянин.

В своем личном блоге мэр Москвы поблагодарил всех, кто на протяжении последних лет вкладывал свои таланты и ресурсы в развитие московского легпрома, и поздравил их с приближающимся праздником.

Ранее Собянин рассказал, что Москва справляется с санкциями и постепенно снижает зависимость от импорта благодаря промышленному росту. Всего в столице работают более 3 тысяч предприятий. Только на радиоэлектронике и приборостроении специализируются больше 600, около 200 компаний выпускают лекарства, медицинские изделия, еще свыше 200 поставляют продукты питания и напитки.

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