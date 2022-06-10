Олега Митволя заподозрили в хищении 900 млн рублей

Он арестован на полтора месяца, сообщают информагентства

ФСБ задержала Олега Митволя при попытке вылететь в Дубай. Задержание произошло в аэропорту "Внуково" еще 8 июня, после чего его переправили в Красноярск, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных связанной с ним организации на строительство красноярского метро.

В то же время агентства РИА Новости, Интерфакс и ТАСС сообщают, что Митволь арестован судом в Красноярске на 1 месяц и 17 дней по подозрению в хищении 900 млн.

Олег Митволь с 2004 по 2009 годы занимал пост замруководителя Росприроднадзора, с 2009 по 2010 годы был префектом Северного административного округа Москвы.

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