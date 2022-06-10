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Орбан предупредил о разрушительных последствиях отказа от российского газа

10:38
  • пятница
  • 10 июня 2022

ЕС должен сменить стратегию

Эмбарго на российский газ и продолжение политики санкций разрушат экономику Европы.
Росатом подтвердил разрешение Венгрии на строительство АЭС "Пакш-2"

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Будапешт категорически против обсуждаемого в ЕС запрета на поставки российского газа.

"Евросоюзу надо медленно менять стратегию, потому что с инфляцией, мы разоримся", - заявил он в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции эффективны только на бумаге.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничения, а также поставляет Киеву оружие.

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