Орбан предупредил о разрушительных последствиях отказа от российского газа

ЕС должен сменить стратегию

Эмбарго на российский газ и продолжение политики санкций разрушат экономику Европы.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Будапешт категорически против обсуждаемого в ЕС запрета на поставки российского газа.

"Евросоюзу надо медленно менять стратегию, потому что с инфляцией, мы разоримся", - заявил он в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции эффективны только на бумаге.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничения, а также поставляет Киеву оружие.

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