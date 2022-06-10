"Нить дружбы": в Благовещенске открыли автомост в Китай

Ранее города связывало паромное сообщение и понтонные переправы

Историческое событие - грузовое движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем запущено. Он связал города Благовещенск и Хэйхэ. Переправу через реку Амур строили специалисты двух стран с конца 2016 года. Длина сооружения - более тысячи метров.

Под торжественную музыку и яркие салюты российские и китайские грузовики едут навстречу друг другу. Большегрузы открыли движение по долгожданному автомобильному мосту между Благовещенском и Хэйхэ.

Первой партией из Амурской области отправили соевое масло и пиломатериалы. Из КНР в Россию везут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

"В сегодняшнем разобщённом мире мост Благовещенск – Хэйхэ имеет особое символическое значение. Он станет ещё одной нитью дружбы, который связывает народы России и Китая", - заявил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства России.

Первую автомобильную переправу между Россией и Китаем начали строить в 2016 году. Синхронно с двух берегов Амура специалисты возводили опоры и пролеты. Общая длина моста - 1080 метров. Каждая из сторон построила ровно по половине. И уже в 2019 году произошла стыковка. Но из-за пандемии церемонию открытия переносили.

"Успешное построение автомоста и сопутствующей инфраструктуры является результатом неустанных усилий строителей двух стран. Запуск моста подтверждает дальнейшее развитие отношений и всестороннего взаимодействия и стратегического партнерства", - сообщил министр транспорта Китая Ли Сяопэн.

До открытия моста Благовещенск и Хайхэ связывало только паромное сообщение и понтонные переправы. Круглогодичного автомобильного движения не было. Теперь Россия и Китай стали еще ближе друг к другу. Мост сократит путь импорта и экспорта почти на 300 километров.

"Минтрансом России на время строительства основного пункта пропуска Кани-Курган созданы необходимые условия для осуществления контроля на существующей инфраструктуре, что позволит нарастить товарооборот до одного миллиона тонн грузов в год", - заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Стоимость моста - 19 миллиардов рублей. Построен он не на бюджетные средства, а за счет частных инвестиций, совместной концессионной российско-китайской компании. По подсчетам специалистов, строение окупится в течении 16 лет.

На первом этапе движение будет открыто только для большегрузов, затем откроют и туристическое сообщение. Ежедневно по международному мосту смогут проезжать более 600 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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