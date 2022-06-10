Российские военные медики оказали помощь жителям Харьковской области

Большая часть пациентов - пенсионеры

Украинские войска снова обстреляли населённые пункты ДНР. Сообщается о гибели четырёх мирных жителей, пострадали ещё шестеро. Для оказания помощи мирному населению в Харьковскую область прибыли военные медики. Высокий боевой дух демонстрирует наша армия. Завершив лечение после ранений, военнослужащие вновь отправляются на передовую.

Земля вспахана минами, стёкла побиты, в стенах - сквозные дыры. Одна женщина погибла - прямо во дворе: шла из магазина с покупками и не успела добежать домой. Двое ранены. За 6 часов обстрела Донецка украинские военные формирования выпустили по жилым кварталам больше 70 снарядов.

"Была на кухне. Выстрел. Всё. И дом разрушен. Вот и всё. Дырка в крыше, считай, крышу надо заново делать. У меня уже один раз было разрушение в 2014 году - тоже крыши не было. И теперь по новой", - рассказывает местная жительница Татьяна.

Один из залпов артиллерии пришёлся на здание по соседству со школой. К счастью, вечером детей там не было. Власти Донецкой народной республики заявляют: всего за прошедшие сутки под огнем украинской армии оказались 16 населенных пунктов, повреждены 36 домов и девять объектов гражданской инфраструктуры. По сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, боевики стреляли из реактивной системы залпового огня "Град".

Эти же установки применили и по Стаханову в ЛНР. Ранним утром, пока город ещё спал, с украинской стороны по жилым кварталам выпустили 20 снарядов. 22 жителя погибли, ещё четверо получили ранения, сообщают в местном МЧС. Разрушены девять домов, один из них - многоквартирный. Взрыв от прямого попадания почти полностью уничтожил самый большой спортивный зал на главном стадионе города.

"Пострадали социальные объекты: школы, больницы, педколледж, медколледж, общежитие техникума, где у нас беженцы находятся", - рассказал глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

Украинские боевики маскируют свои артиллерийские установки прямо на крышах многоэтажек.

Минобороны показало кадры работы расчетов беспилотных летательных аппаратов. Летательные аппараты проводят корректировку огня артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов и техники противника.

А в регионы, которые российская армия уже освободила от украинских националистов, продолжают выезжать российские врачи с гуманитарной миссией. Сейчас наши медики помогают жителям Харьковской области. Большая часть пациентов - пенсионеры. Для многих в очереди это первый приём у врача за последние несколько месяцев. Местная поликлиника не работает. В городе нет электричества, большая часть специалистов разъехалась. С медикаментами туго. Продают их спекулянты, с рук, по бешеным ценам.

"В доме копейки нема, хоть верьте, хоть не верьте. Как нам выживать, скажите, пожалуйста. Анальгин в аптеке – 50 гривен. Ну, взяла, когда были гроши. Аптека нам никогда не помешает. Спасибо вам большое, что вы заботитесь о нас", - говорит местная жительница Марта Ивановна.

Набор лекарств получил каждый из полусотни пришедших на прием. Военные медики обещают, что приезды в города и поселки Харьковской области, в том числе профильных специалистов, в ближайшее время, сделают регулярным. Есть только одна проблема – наладить через местные власти оповещение местных жителей. В планах российских медиков - организовать регулярную врачебную помощь и восстановить работу фельдшерских пунктов, поликлиник и больниц.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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