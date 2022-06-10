Правительство России выделило почти миллиард рублей на закупку флагов для школ

Государственными символами обеспечат 11 тысяч учебных учреждений

Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 млн рублей в четверг, 9 июня, подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Новые комплекты госсимволики — гербы, флаги, флагштоки — получат 11 тысяч школ в 31 регионе страны. К 2024 году планируется обеспечить государственными символами все общеобразовательные организации в России, сообщается на официальном сайте кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее рассказал, что на фоне глобальных перемен в мире особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать интерес к изучению истории Отечества.

Одним из элементом патриотического воспитания станет традиция поднятия флага и исполнения гимна перед началом учебной недели в российских школах, которая начнет действовать в учебном году 2022/2023.

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