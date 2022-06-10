Финляндия решила отгородиться от России

На границе двух стран появится стена

Создать коалицию стран, вводящих санкции против России, предложила глава американского Минфина. Однако тут же признала - далеко не все государства Старого Света готовы всерьёз отказаться от сотрудничества с Москвой. Разногласия в Европе вызывает и вопрос о принятии Украины в ЕС. На словах Киев поддерживают единодушно. Но полноправным членом "европейской семьи" страну считать не готовы.

Уже на следующей неделе Украина могла бы получить статус кандидата в члены ЕС. Но даже если Еврокомиссия проголосует "за", решение должны поддержать страны блока. И тут возникают проблемы. Далеко не все участники Евросоюза готовы дать Киеву зеленый свет. Как пишет Bloomberg, Нидерланды и Дания выступают резко против.

"Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию. Украина "в целом находится на очень ранней стадии" в отношении ее готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию функционирующей рыночной экономики", - говорится в статье.

Издание напоминает: вступление Хорватии в Евросоюз - последней страны члена ЕС - длился около 10 лет. Тогда как Киев подал заявку только в феврале этого года. Видеть в своих рядах государство, на территории которого идут боевые действия, вряд ли кто хочет. При этом Запад сам же всячески затягивает конфликт. Общая сумма военной поддержки Украине уже превысила 33 миллиарда евро. Среди стран-доноров с большим отрывом лидируют США. Следом идут Великобритания и Польша, которая предоставляет Киеву тяжелые вооружения, в том числе танки T-72. Однако запасы техники советского и российского производства в Европе - на исходе. А потому теперь Украина зависит исключительно от поставок оружия западного образца. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Франции Эммануэль Макрон пообещал очередную партию.

"Расспросил президента Зеленского о последних событиях на местах, а также о его потребностях в военной технике. Франция будет по-прежнему готова удовлетворить потребности Украины, в том числе в тяжелых вооружениях", - заявил Макрон.

Хотя некоторые страны переживают не столько за успехи Украины, сколько за собственную безопасность. Так, Финляндия, видимо, тоже решила почувствовать себя "снова великой" и возвести стену на границе с Россией. На тот случай, если Москва попытается оказать давление и направит к границе толпы беженцев. Впрочем, пока давление, пусть и безуспешно, пытаются оказать только на Россию. Глава Минфина США предложила создать коалицию стран, которые согласны и дальше вводить санкции в отношении Москвы. При этом, следуя причудливой логике, министр финансов США Джанет Йеллен сама же признает: "Наши санкции в отношении России серьёзно влияют на рост цен на продукты питания и энергию. Кризис переживает банковская система. Существует ли риск рецессии? Конечно, есть риск рецессии".

В Европе инфляция достигла рекордных значений. Самые высокие показатели - до 20% - в странах Прибалтики. В Греции и Испании только за последний месяц цены выросли почти на 10%. Во Франции и Германии - на 6-9. Выходит, антироссийские санкции если и работают, то против самих их авторов. Россия же тем временем наращивает объемы поставок энергоносителей в страны Азии. Индия увеличила закачку нефти в восемь раз.

"Россия получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается", - констатирует Nikkei.

И Вашингтону это явно не нравится. США неоднократно просили Индию не слишком-то усердствовать с импортом российской нефти. Однако мнение Белого дома в Дели мало кого волнует. Особенно учитывая репутацию нынешнего хозяина Овального кабинета. Накануне Джо Байден вновь отличился не вполне внятными заявлениями: назвал западное полушарие демократичнее всех остальных полушарий планеты. А следом добавил: "Поддерживать политические реформы и улучшать инвестиции и климат в странах. А, извините. Инвестиционный климат. Климат инвестиционный".

Это заявление Байден сделал на саммите Америк, куда отказались приезжать лидеры сразу семи государств. Сегодня - заключительный день мероприятия. Судя по настроениям участников и резким выступлениям со сцены, все меньше стран готовы потакать интересам Вашингтона.

Анна Пешехонова, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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