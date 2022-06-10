В Москве обсудили меры соцподдержки семей с детьми

Круглый стол прошел на площадке "Единой России"

Развитие мер социальной поддержки семей с детьми обсуждают сегодня на площадке партии "Единая Россия". За круглым встретились представители разных ведомств, регионов и общественных организаций.

В частности, речь идёт о качестве и доступности оказания медицинской помощи и о повышении эффективности соцподдержки школьников. Спикеры отметили, что ещё несколько лет назад основной акцент государственной помощи приходился на семьи с малолетними детьми в возрасте до полутора лет. На текущий момент такой поддержкой охвачены дети от нуля до 17 лет.

"Важно, что был модернизирован и подход к определению размера выплаты. Сейчас все выплаты на федеральном уровне привязаны к величине прожиточного минимума, т.е. к экономически обоснованной величине. И если речь идет о выплатах на детей, то это прожиточный минимум ребенка в том регионе, где семья живет. И учитывается еще и конкретная финансовая ситуация в семье", - сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

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