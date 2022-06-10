Российские регионы накрыл июньский зной

В Алтайском крае температура приближается к 40 градусам, в Красноярске в выходные - до плюс 30

Лето вступило в свои права. В российских регионах - июньский зной. В Алтайском крае температура приближается к 40 градусам тепла. Самая благоприятная погода сейчас в центральной части страны. В столице - комфортные плюс 26. А вот жители Урала пока устраняют последствия сильных ливней.

В городе Аша Челябинской области из-за подъема уровня воды в реке пострадали садовые участки. Поток был настолько сильный, что на трассе М5 размыло обочину и проезжую часть. Пришлось вводить реверсивное движение. Сейчас ситуация нормализовалась, аварийный участок дороги восстановлен. Вода уходит. Правда, не везде.

В Анапе к разбушевавшейся стихии отнеслись весело, даже с огоньком. Ливень шел всего 10 минут, а улицы и проспекты затопило. Вода ушла быстро, оставив лишь воспоминания и многочисленные ролики в соцсетях. Отдыхающие с удовольствием плещутся в море, температура воды подбирается уже к 20-градусной отметке.

Июньская жара установилась в Красноярске. В выходные - до плюс 30. Причем осадки не ожидаются. Еще теплее - в Хакасии. А в Алтайском крае - до 37.

Что касается центральной части России, то здесь идеальная погода. Ни порывов ветра, ни затяжных ливней. Температура воздуха - самая благоприятная.

"Если вчера у нас температура на 4 градуса была выше нормы, то к 12 числу будет на полтора-два градуса выше нормы. Чуть-чуть похолодает, но в целом погода теплая. Это прогноз на воскресенье. На понедельник - 21-26. И вторник - 23-28", - сообщил Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета.

Специалисты говорят - в столице скоро можно будет открывать купальный сезон. Температура воды - почти как в Чёрном море. Да еще и весь город - в цвету. Чем не курорт?

Ольга Стрельцова, Владимир Хуртин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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