Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Времена и эпохи. Победы России"

Этот год богат на интересные даты, отметил мэр Москвы

В Москве открылся исторический фестиваль "Времена и эпохи. Победы России". Его сегодня посетил мэр Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Мероприятие проходит в юбилейный, 10-й раз. В разных округах столицы - более 60 площадок. На всех - красочные реконструкции, театральные постановки, увлекательные мастер-классы. Тематика этого года - победы и достижения нашей страны.

Так, на Тверском бульваре посетителям расскажут об Отечественной войне 1812 года. Гости окажутся в походном лагере русской армии, предметы и костюмы воссозданы с точностью до мельчайших деталей. Погрузиться в атмосферу эпохи помогут уроки исторических бальных танцев.

"Этот год богат на интересные даты: 450 лет как победили крымского хана, который шел на Москву, 410 лет назад Минин и Пожарский выбили польских интервентов из Москвы, 210 лет тому назад Наполеон сбежал из Москвы, и 80 лет тому назад закончилась Битва под Москвой, когда были разбиты немцы. Эти и другие, огромное количество славных дат можно увидеть на площадках по реконструкции времен и эпох, нашей истории, которая является основой настоящего и будущего нашей страны", - сказал Собянин.

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