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В Думе рассказали о глобальном военно-биологическом проекте США на Украине

10:44
  • пятница
  • 10 июня 2022

Эта деятельность представляла опасность для всего мира

Заявления министерства обороны США о якобы мирном характере взаимодействия с биологическими лабораториями на Украине лишь подтверждают, что Вашингтон реализовывал там опасный глобальный военно-биологический проект. Такое заявление в пятницу, 10 июня, сделала сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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По словам депутата, "под грифом "секретно" Пентагон создал военно-биологическую разведывательную сеть и военно-биологические полигоны".

Яровая выразила убежденность в том, что с использованием различных патогенов США "не просто многократно намереваются усилить господство доллара и экономическую зависимость других стран — Пентагон хочет напрямую управлять жизнью миллионов людей, уничтожая по своему усмотрению целые народы и страны".

Общей задачей вице-спикер назвала недопущение воплощения этого смертельно опасного для всего мира плана, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны предупредили, что угроза мирному населению Украины и стран Европы от деятельности биолабораторий сохраняется. Этому способствует непрофессионализм сотрудников, коррупция в системе украинской власти, а также деятельность иностранных кураторов.

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