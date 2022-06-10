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Кабмин направил более 18,5 млрд рублей на реконструкцию федеральных трасс

11:26
  • пятница
  • 10 июня 2022

Работы проведут на М-1 "Беларусь" и М-4 "Дон"

Более 18,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в 2022 году на реконструкцию и расширение федеральных трасс М-1 "Беларусь" и М-4 "Дон". Соответствующее распоряжение в четверг, 9 июня, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
На развитие дорог в регионах дополнительно направят более 8 млрд рублей

Премьер-министр отметил, что на эти трассы приходится большой поток пассажиров и грузов. Улучшение дорожной инфраструктуры позитивно скажется на скорости доставки товаров до конечного потребителя и снизит нагрузку на водителей, поскольку уменьшится количество пробок и заторов.

Работы по реконструкции трасс осуществляются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Средства, выделенные из резервного фонда, позволят быстрее завершить замену дорожного полотна, а также строительство транспортных развязок и экодуков для безопасного прохода животных, сообщается на официальном сайте кабмина.

2 июня президент России Владимир Путин провел совещание по развитию дорожного строительства, в ходе которого распорядился за пять лет привести не менее 85% опорной сети дорог страны "в нормативное состояние". Как отметил глава государства, необходимо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.

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