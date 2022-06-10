Суд арестовал Митволя по делу о крупном мошенничестве

Он пробудет под стражей до 24 июля

Центральный райсуд Красноярска арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Митволь заключен под стражу до 24 июля 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее СМИ написали о задержании Митволя в аэропорту "Внуково" при попытке улететь в Дубай. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных связанной с ним организации на строительство красноярского метро.

Олег Митволь с 2004 по 2009 годы занимал пост замруководителя Росприроднадзора, с 2009 по 2010 годы был префектом Северного административного округа Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"