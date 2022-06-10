Андрей Бочкарёв: Развязка МКАД с Липецкой улицей построена на 25%

Открыть движение планируется в 2024 году

Реконструкция транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей выполнена на 25%. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил заммэра, реконструкция развязок является одним из ключевых направлений транспортного развития города. В ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей предстоит построить и реконструировать 9,7 км дорог, возвести семь путепроводов и один тоннель. Для удобства пассажиров построят четыре надземных пешеходных перехода.

Также будет реконструирована отстойно-разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта. Для снижения уровня шума на ближайшие жилые микрорайоны по основному ходу МКАД в районе деревни Ближние Прудищи, поселка Дубровский и парка культуры "Фруктовый парк" установят шумозащитные экраны и построят четыре очистных сооружения.

Работы по реконструкции развязки ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для удобного и беспрепятственного выезда на магистраль М-4 "Дон". Открыть движение планируется в 2024 году, добавил Андрей Бочкарёв.

В результате реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей улучшится транспортная доступность московских районов Бирюлёво Восточное, Западное, Царицыно и подмосковного Ленинского округа, где проживает свыше 360 тысяч человек.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра в ЮВАО от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. В состав участка войдут семь эстакад и мост через Москву-реку. Также построят дополнительные съезды, запланирована реконструкция Каспийской улицы. Завершить работы планируют в 2023 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"