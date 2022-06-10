Введение комиссий по валютным счетам заинтересовало Центробанк

Регулятор проверить законность этой меры

Центробанк изучает законность введения комиссий по валютным счетам в российских банках.

При необходимости будут приняты надзорные меры, сообщили в пресс-службе регулятора. Банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

ЦБ подчеркнул, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, но могут отказаться от валютных продуктов.

Накануне стало известно, что с 23 июня банк "Тинькофф" вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте – она составит 12% годовых для счетов свыше одной тысячи условных единиц. В кредитной организации объяснили, что мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции "Тинькофф".

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