CAS признал трех российских чемпионов ОИ и мира виновными в применении допинга

Результаты спортсменов аннулированы

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пятницу, 10 июня, удовлетворил апелляции Всемирного антидопингового агентства на решение Международной федерации каноэ не наказывать российских гребцов Александр Дьяченко, Николая Липкина и Александру Дупик.

Суд счел установленным, что олимпийский чемпион 2012 года Александр Дьяченко нарушил антидопинговые правила, приняв запрещенные препараты тренболон и метенолон. Спортмена дисквалифицировали на четыре года с 9 июня 2022 года за вычетом срока ранее выписанного условного отстранения. Его достижения с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно аннулируются.

CAS также счел доказанным, что четырехкратный чемпион мира Николай Липкин примерно с 5 июня 2014 года до 19 июня 2014 года употреблял запрещенные вещества тренболон, метенолон и оксандролон. Он дисквалифицирован на четыре года с 9 июня 2022 года за вычетом срока условного отстранения, которое он уже отбыл. Аннулируются все его результаты с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно.

Россиянка с поражением опорно-двигательного аппарата, многократная чемпионка России Александра Дупик, согласно решению суда, примерно с 19 апреля 2014 года употребляла запрещенное вещество фуросемид. Она приговорена к дисквалификации сроком на два года, начиная с 9 июня 2022 года. Все результаты, которые она показала с 19 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно, аннулируются, сообщает "Интерфакс".

В 2021 году министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что в стране создана сильная и жесткая система противодействия допинга — к такому выводу пришла мониторинговая группа Совета Европы. Эксперты дали рекомендации, которые помогут сделать работу в области антидопинга еще более эффективной.

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