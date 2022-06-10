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Армия России уничтожила почти 500 РСЗО в ходе спецоперации на Украине

11:58
  • пятница
  • 10 июня 2022

Также ликвидированы 3484 единицы бронетехники ВСУ

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса уничтожили 499 установок реактивных систем залпового огня противника. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Россия применила в спецоперации на Украине истребители Су-57

Всего с начала проведения специальной военной операции было ликвидировано 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин.

Также российские военные уничтожили 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, 3528 единиц специальной военной автомобильной техники противника, рассказал Конашенков.

Ранее Министерство обороны продемонстрировало кадры боевой работы российских реактивных систем залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации на Украине. Расчеты наносят удар по позициям ВСУ в ночное время после получения координат от беспилотников и разведки. Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, чтобы нанести максимальный урон врагу.

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